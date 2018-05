La pollution de l'air tuerait 7 millions de personnes dans le monde chaque année

Ces 7 millions de morts sont attribuées à la fois à la pollution de l'air extérieur chargé en particules fines - dont les émissions proviennent largement de la combustion du charbon et du bois pour l'électricité et le chauffage, de la transformation d'énergie par l'industrie, du transport ou encore des pratiques agricoles - et à la pollution de l'air intérieur, causée par l'utilisation de combustibles et de technologies polluantes pour les fourneaux, les foyers ouverts ou les lampes. "Si tous les pays sont touchés, les plus pauvres et les plus marginalisés payent le prix fort", souligne le directeur général de l'agence onusienne, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Plus de 90% des décès liés à la pollution de l'air surviennent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires", ajoute-t-il.

L'air vicié est le plus meurtrier dans les régions d'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, avec respectivement 2,4 et 2,2 millions de morts. Viennent ensuite l'Afrique (près d'un million), la région de Méditerranée orientale (environ 500.000), puis l'Europe (environ 500.000) et les Amériques (plus de 300.000).

Principal risque environnemental pour la santé, les particules fines pénètrent profondément dans les poumons et le système cardiovasculaire, provoquant des maladies comme des bronchites chroniques, des pneumonies, des cancers du poumon ou encore des AVC. L'OMS entrevoit toutefois une volonté croissante d'y remédier. "Nous constatons un intérêt politique de plus en plus marqué pour mesurer et surveiller la qualité de l'air, en particulier dans les pays à revenus élevés", affirme la directrice du département de Santé publique de l'OMS, le Dr Maria Neira. C'est le cas en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi en Chine et en Inde.

Depuis 2016, plus de 1.000 villes supplémentaires enregistrent des données sur la pollution de l'air. "Nous espérons que les efforts de suivi connaîtront une progression semblable à l'échelle mondiale", ajoute-t-elle. L'OMS, dont la base de données couvre désormais 4.300 villes dans 108 pays, tiendra la toute première conférence mondiale sur la qualité de l'air du 30 octobre au 1er novembre prochains, à Genève.