L'effet pervers des enfants boomerang

Un enfant boomerang est un enfant adulte, qui après quelques années d'indépendance, revient vivre chez ses parents. Au contraire des Tanguy, leur désir n'est pas forcément de profiter aussi longtemps que possible du gîte et du couvert. Leur retour découle souvent d'un échec économique ou sentimental. La difficulté de retrouver un emploi et des loyers de plus en plus chers font qu'ils sont de plus en plus nombreux à retourner vivre chez leurs parents. Le phénomène touche toutes les catégories d'âge: du jeune trentenaire aux séniors de 50 ans.

