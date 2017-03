Comment fonctionne la graisse : être gros n'est pas toujours mauvais pour la santé

La graisse n'est pas seulement de la graisse. Il y a la graisse blanche, la graisse brune et la graisse beige. Les trois types de graisse sont présents dans notre corps, mais elles ne font pas la même chose. La graisse blanche est ce qu'on décrit habituellement en tant que graisse : elle constitue une réserve d'énergie. Quand on grossit, cela est lié à une activité accrue des cellules adipeuses blanches. La graisse brune est un vrai moteur à combustion : elle convertit les calories de notre alimentation directement en chaleur. C'est non négligeable pour les animaux à sang chaud que nous sommes, et qui ont besoin d'une température corporelle constante pour fonctionner correctement. La graisse beige est une forme intermédiaire entre les deux autres types, car il semblerait que les cellules adipeuses blanches peuvent être converties en beiges. La graisse beige fonctionne également en tant que producteur de chaleur.

