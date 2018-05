Cinq habitudes pour allonger son espérance de vie de 10 ans

Les chercheurs de l'Université de Harvard ont tenté de déterminer l'impact de cinq habitudes saines à l'âge adulte sur l'espérance de vie. La recherche scientifique, publiée dans la revue Circulation, a examiné 34 ans de données sur 78.865 femmes américaines et 27 ans de données sur 44.354 hommes. Le résultat est frappant : plus d'une décennie supplémentaire. En c...