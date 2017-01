Zoug, en Suisse, centre mondial de la cryptofinance

La Jaguar fonce sur la voie escarpée. Nicolai Oster, Danois, 23 ans, accélère nerveusement pour doubler un tracteur. Il est le dernier arrivé chez Bitcoin Suisse. Son patron, Niklas Nikolajsen, place passager, scrute nonchalamment le paysage. A l'image des capitaines d'industrie des siècles passés, avec son allure de d'Artagnan de l'ère digitale, Nikolajsen est l'un des pionniers de la transformation du petit canton de Zoug en centre mondial de la cryptofinance. On y développe des logiciels, on y fait du trading de monnaies virtuelles cryptées, dont la plus connue est le bitcoin. Après une heure de route de montagne, voilà le village de Linthal où se trouve Alpereum, première " ferme de minage " de Suisse, inaugurée en mai 2016. C'est dans ce type d'endroit que sont " minées " (produites) les cryptomonnaies, grâce à de massifs ordinateurs qui tournent jour et nuit : leur exploitant échange leur puissance de calcul contre de nouvelles unités monétaires.

...