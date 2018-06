Willy Borsus est arrivé au Maroc pour une visite de trois jours

Le ministre-président wallon Willy Borsus est arrivé dimanche à 23h15 (heure locale) à Casablanca pour une visite économique et de coopération de trois jours, où il ira promouvoir les atouts et le savoir-faire wallons dans la région de Casablanca-Rabat, coeur économique et politique du Maroc.