Une cyberattaque "sans précédent" frappe à travers le monde

Une vague de cyberattaques simultanées, "d'un niveau sans précédent", affectait une centaine de pays samedi, touchant des dizaines d'entreprises et d'organisations à travers le monde, dont les hôpitaux britanniques et des entreprises comme FedEx, Deutsche Bahn, Renault et possiblement une société belge.