"Si la communauté internationale souhaite vraiment aider les Libyens, elle doit nous laisser tranquilles "

L'ancien Premier ministre libyen Mahmoud Jibril décrit la situation politique très complexe de son pays. "Il y a une guerre civile en cours, il y a la migration illégale, le terrorisme, différentes milices et tribus qui s'affrontent. Il y a plus de 25 millions d'armes en Libye, réparties entre des dizaines de tribus. Le tissu social a complètement disparu et dans une grande partie du territoire libyen, il n'y a plus aucune forme d'état. Le principal défi sera d'empêcher la désagrégation du pays."

