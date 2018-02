Scandale à Oxfam: Desmond Tutu renonce à son rôle d'ambassadeur

Dans un communiqué, Desmond Tutu se dit "profondément déçu par les accusations d'immoralité et de possible comportement criminel impliquant des travailleurs humanitaires" liés à l'ONG. Il est également "attristé par l'impact de ces allégations sur des milliers de personnes qui soutenaient les bonnes causes d'Oxfam".

Le héros de la lutte contre l'apartheid a en conséquence "donné instruction d'écrire à Oxfam International pour l'informer de sa démission de son rôle d'ambassadeur".

Plusieurs employés de l'organisation sont accusés de viols au cours de missions humanitaires au Soudan du Sud, d'abus sexuels au Liberia et d'avoir, entre autres, fait appel à des prostituées en Haïti, ainsi qu'au Tchad. Il est reproché à la direction de la puissante organisation basée en Grande-Bretagne d'avoir sciemment dissimulé le scandale et laissé les salariés incriminés rejoindre d'autres ONG, sans mise en garde.