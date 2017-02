Quel pays constitue la plus grande menace pour la paix mondiale ? (carte)

L'enquête a été réalisée en 2013, soit avant l'ère Trump. Mais malgré tout, les résultats sont surprenants.

Ainsi, les États-Unis arrivent en tête des pays les plus menaçants pour 24 % des personnes interrogées dans le monde. Viennent ensuite le Pakistan (8 %), la Chine (6 %), la Corée du Nord, Israël et l'Iran (5 %). C'est en Russie (54 %), en Chine (49 %) et en Bosnie (49 %) que les répondants étaient les plus craintifs envers le pays d'Obama.

De manière surprenante également, l'Iran est considéré comme la plus grande menace par les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Mais les Australiens se méfient davantage des Américains.

Sur cette carte, on peut également retrouver certains conflits régionaux. Les Sud-Coréens considèrent la Corée du Nord comme la plus grande menace pour la paix mondiale, tandis que le Japon, le Vietnam et les Philippines pensent que c'est la Chine. L'Inde voit le Pakistan comme la plus grande menace, tandis que la Pologne considère que c'est la Russie.