Paroles de Trumpistes

D'un ton sobre et présidentiel, optimiste et souriant, il a notamment fait un hommage appuyé au soldat Ryan Owens mort au Yémen. "Ce fut le moment le plus extraordinaire de l'histoire politique américaine. S'il réitère l'expérience, il sera là pour les huit prochaines années", a osé Van Jones. "Et ceux qui ne le voient que comme une caricature pour cartooniste devraient prendre peur." Les sondages ont été bons ce jour-là : 76% des téléspectateurs interrogés par CBS News/YouGov ont approuvé l'allocution, tandis que 70% des téléspectateurs se sentaient plus optimistes après avoir écouté le président, selon une enquête CNN/ORC.

Trump a-t-il compris qu'on ne pouvait pas gouverner sans les institutions des Pères fondateurs ou s'est-il simplement adapté à son public ? Depuis mars, il tourne plutôt autour de 36% d'opinions favorables. Bon an mal an il a adopté depuis un ton plus modéré. Son discours en Arabie saoudite il y a quelques jours vaut son pesant de cacahouètes dans le genre : pas de sermons, à chacun ses moeurs et les vaches seront bien gardées, unissons-nous contre Daech et l'Iran.

Modération ou envolées lyriques de leur idole, ses fans, eux, n'en démordent pas. Et il serait contre-productif de douter de leur sincérité. Comme en Europe les Souverainistes et les populistes, les Trumpistes incarnent un retour aux sources de l'identité, de la Nation, du patriotisme, de la part de gens perdus dans la mondialisation accélérée des économies et des sociétés. Parfois cyniques, la plupart ont un discours cohérent, pensent par eux-mêmes et veulent rebattre les cartes d'un Etablishment qui a, selon eux, trop longtemps monopolisé le pouvoir.

Voici d'un retour des Etats-Unis, quelques réponses spontanées de trumpistes glanées çà et là (sans aucune prétention scientifique ou sondagière) :

Violent, colérique, vulgaire, Trump ? "Quelle importance ! Nous ne sommes pas intéressés par un président soucieux de son image mais quelqu'un qui agit et qui gère les USA comme une entreprise. Obama était poli et regardez dans quel état il a mis le pays ! Nous n'avons pas besoin d'un président aimé des Européens mais un président fort, plus en tout cas que ce mollasson d'Obama."

Protectionniste, votre nouveau président ? "C'est la seule manière de récupérer des emplois industriels aux Etats-Unis. La Chine a trop longtemps bénéficié d'un libre-échange à sens unique. On est ravis que 300 millions de Chinois soient sortis de la pauvreté sauf que nous, classe moyenne américaine, nous sommes les dindons de la farce." Et de sortir (pour les plus lettrés) la désormais fameuse courbe en forme d'éléphant démontrant que les classes moyennes européennes et nord-américaines sont bien les principales perdantes de la mondialisation.

L'OTAN obsolète ? Alors que Trump va visiter à Evere les nouvelles installations de cette extraordinaire organisation solidaire de défense digne des cités athéniennes, ils répondent : "Absolument. Pourquoi l'Europe ne contribue-t-il qu'à raison de 20% au budget ? Il est temps que les Européens s'occupent de leur défense et nous nous occuperons de notre sécurité sociale."

Le TrumpCare en remplaçant de l'ObamaCare ? (un agent immobilier :) "Cher Monsieur, j'ai payé une assurance privée pendant 40 ans et depuis que M. Obama est arrivé, mes primes d'assurance ont doublé. Je paie pour toutes ces cigales qui se promenaient en patin à roulettes sur la digue sans assurance espérant ne jamais se casser une jambe. Vous trouvez cela juste ? Que diriez-vous en Europe si après 40 ans de cotisations, on vous disait que votre assurance-maladie est supprimée ?"

Isolationniste, Trump ? "Les Européens reprochent toujours aux Etats-Unis d'être les gendarmes du monde, il faudrait savoir. L'invasion de l'Irak nous a coûté des centaines de milliards de dollars et pourquoi faire ? L'Etat islamique est aux portes de l'Europe et arrivera bientôt en Amérique du Nord. Alors, pourquoi allez guerroyer de par le monde ? Que les Japonais se débrouillent avec Kim-Jong Un. Ce n'est pas notre affaire."

Les liens de Trump avec la Russie ? Des racontars pour presse à sensation. "Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide avec la Russie. Poutine a des couilles contre Daesh. Il vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous."

Le président et la moitié de son équipe sont des milliardaires, vous ne craignez pas les conflits d'intérêt ? "Au contraire ! Eux au moins se sacrifient pour leur pays puisqu'ils gagneront le centième comme conseillers à la Maison-Blanche. Et ils ne prendront pas notre argent car ils en ont déjà. Nous en avons marre de cette clique politique de Washington qui se sert au passage. Voyez la fortune de Bill Clinton..."

Le Muslim Ban, n'est-ce pas contraire aux valeurs américaines ? "Vous rigolez ? C'est seulement 7 pays sur les 51 que compte l'Organisation de coopération islamique. Au contraire, 90 jours de moratoire, c'est trop timide." Quant aux juges, "ils sont tous de gauche et font passer leur interprétation juridique personnelle devant l'intérêt du pays". "Savez-vous que les pays musulmans interdisent l'entrée de leur territoire aux Israéliens simplement parce qu'ils sont juifs ? Pourquoi personne n'en parle ?"

Le mur avec le Mexique, shocking ? "Il l'avait promis. Il y a une cinquantaine de murs de la sorte sur la planète et les Etats-Unis comptent 11 millions d'illégaux. Certains n'apprennent même plus l'anglais. N'est-ce pas légitime, cher Monsieur, de freiner cette immigration de peuplement ? Bien sûr qu'ils ne sont pas tous des truands et des trafiquants de drogue. J'ai moi-même des amis mexicains."

La suppression envisagée de la loterie green card ? "Elle est basée sur le hasard. C'est ridicule comme système ! Mieux vaut un système d'immigration choisie, comme au Canada."

Et la régression en matière d'avortement ? "Trump a raison : l'avortement est devenu un moyen de contraception encouragé par les plannings familiaux aux frais du contribuable. Mais de toute façon, ce n'est pas l'essentiel."

Au bord de la piscine, un vieux monsieur avec une Rolex. Il porte le tee-shirt réglementaire à l'effigie de Trump : "Cher Monsieur, n'écoutez pas la presse. Tous les journalistes sont de gauche et ils déforment la réalité. CNN ment tout le temps. Moi je n'écoute que Fox News et je lis Breibart.com..."