Netanyahu: "Jérusalem était et sera toujours la capitale d'Israël"

Face aux murailles de la vieille ville de Jérusalem, M. Netanyahu s'exprimait à l'ouverture des festivités organisées par la mairie de Jérusalem marquant le 50e anniversaire de la conquête de Jérusalem-Est par l'armée israélienne.

"Ce soir, je dis au monde entier et de la manière la plus claire qui soit, Jérusalem était et sera toujours la capitale d'Israël", a affirmé M. Netanyahu, devant des milliers de personnes venues assister à un concert.

Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale indivisible, y compris donc la partie palestinienne (Jérusalem-Est) qu'il a annexée en 1980. Les Palestiniens, eux, veulent établir à Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

Les Nations unies considèrent Jérusalem-Est comme un territoire occupé.

M. Trump avait promis pendant sa campagne électorale de déménager l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem et de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, rompant avec la diplomatie historique des Etats-Unis et le consensus observé par la communauté internationale.

"Le Mont du Temple et le mur occidental resteront toujours sous souveraineté israélienne", a ajouté M. Netanyahu, en référence à deux sites situés à Jérusalem-Est. Le Mont du Temple --appellation juive pour l'esplanade des Mosquée-- sur lequel se situait le Temple détruit par les Romains en 70, est le lieu le plus sacré du judaïsme. Mais la prière y étant interdite pour les juifs, le Mur des Lamentations (ou mur occidental), en contrebas, est devenu l'endroit le plus sacré devant lequel ils peuvent prier.

De son côté, l'esplanade des Mosquées est le troisième lieu saint de l'islam.

M. Netanyahu s'est réjoui de la visite de Donald Trump, un "véritable ami", qui sera le premier président américain en exercice à se rendre au Mur des Lamentations.