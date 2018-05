Mike Pompeo va rencontrer Kim Yong Chol cette semaine à New York

"Le général Kim Yong Chol, un des plus hauts responsables du régime de Pyongyang, se rend à New York et rencontrera le secrétaire d'Etat Mike Pompeo plus tard cette semaine", a annoncé Sarah Sanders dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, Donald Trump a confirmé la venue à New York de Kim Yong Chol, qui a fait escale mardi à Pékin. "Des rencontres se déroulent actuellement concernant le Sommet", a tweeté le président américain, expliquant que ces avancées diplomatiques constituaient une "bonne réponse" à sa lettre de jeudi, dans laquelle il avait annoncé l'annulation de la rencontre censée se tenir le 12 juin à Singapour entre les deux dirigeants. "Depuis la lettre du président au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un le 24 mai, les Nord-Coréens se sont mis en contact avec nous", a déclaré Sarah Sanders dans un communiqué avant d'ajouter: "Les Etats-Unis continuent de se préparer activement pour le sommet prévu du président Trump avec le dirigeant Kim à Singapour". Dans cette optique, Trump recevra le Premier ministre japonais Shinzo Abe "le 7 juin à la Maison Blanche", a-t-elle également annoncé.