Marine Le Pen va emprunter 6 millions d'euros à son père

Mme Le Pen va emprunter environ "six millons d'euros à Jean-Marie Le Pen", via le microparti du fondateur du FN, Cotelec, "avec libération progressive des différentes tranches", a déclaré à l'AFP son directeur de campagne, David Rachline. "Il n'y a rien de nouveau sous le soleil", a-t-il ajouté en assurant que cet accord "date d'il y a plusieurs mois". L'accord porte sur "environ six millions d'euros", a confirmé un proche de Jean-Marie Le Pen. M. Le Pen avait indiqué à l'automne avoir prêté cette somme au FN pour la présidentielle de 2017, une information que les dirigeants du parti refusaient jusqu'à présent de confirmer publiquement tout en reconnaissant des "discussions".