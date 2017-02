Macron peut-il gagner ?

Emmanuel Macron est très superstitieux. Lui, ex-étudiant en philosophie, ex-inspecteur des finances, ex-banquier d'affaires, ex-ministre, n'organise jamais de réunion ou de repas à 13. Alors, dans ce moment où tout paraît lui sourire, il se garde de trop anticiper. " Il ne parle pas de ceux qui pourraient devenir ses ministres ", dit un proche. Par peur d'attirer le mauvais oeil ? Comme dans un conte merveilleux, les barrières s'ouvrent, une à une. Le 27 novembre dernier, la primaire de la droite élimine le candidat le plus gênant pour lui - Alain Juppé ; le 1er décembre, le renoncement de François Hollande lui évite la situation la plus embarrassante - affronter son mentor à la présidentielle; le 29 janvier, la primaire de la gauche neutralise le candidat a priori le plus dangereux - Manuel Valls ; et, ces derniers jours, les révélations du Canard enchaîné affaiblissent le compétiteur le mieux placé - François Fillon. A l'inverse, la polémique sur les frais de représentation de l'ancien ministre français de l'Economie, lancée par le livre de Marion L'Hour et Frédéric Says, Dans l'enfer de Bercy (JC Lattès), a fait long feu.

