"Les néo-conservateurs, le Tea party ou Trump : personne ne les a vus venir"

Un peu à sa propre surprise, le Néerlandais réalise que le monde a besoin d'un centre qui étudie la démocratie et l'extrémisme. "Il y a vingt-cinq ans que j'étudie la droite radicale et les menaces qui planent sur la démocratie libérale. Tout ce temps j'ai dit que les gens s'inquiétaient trop. Mais ces dernières années, la démocratie libérale est opprimée. Directement par la montée de la droite radicale et du terrorisme djihadiste. Et indirectement, par le contre-terrorisme. Regardez la France : ce pays vit depuis plus d'un an dans l'état d'urgence."

...