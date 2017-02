Le coût du mur USA-Mexique estimé à 21,6 milliards

Le mur que le président Trump souhaite ériger entre les Etats-Unis et le Mexique pourrait bien coûter (beaucoup) plus cher que prévu. Durant sa campagne électorale, Donald Trump avait estimé son coût à 12 milliards de dollars. Paul Ryan et Mitch McConnell, chefs de file des républicains à la Chambre et au Sénat, avaient quant à eux avancé un chiffre de l'ordre de 15 milliards.

