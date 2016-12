La Turquie demande à la Belgique de livrer des "gulenistes"

Selon le SPF Justice, ces personnes seraient probablement poursuivies pour leurs liens avec le mouvement de Fethullah Gülen et/ou la tentative de coup d'Etat de juillet dernier, écrit samedi le Standaard.

Le SPF Justice s'est refusé à dévoiler les identités des six personnes concernées. Les dossiers contiennent en effet des informations confidentielles. Selon le Standaard, il serait très probable qu'il s'agisse de plusieurs diplomates. Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, avait déclaré en septembre dernier à la Chambre que parmi les demandeurs d'asile turcs en Belgique, on dénombrait "six personnes possédant un passeport diplomatique".

Le porte-parole de l'ambassade de Turquie en Belgique a affirmé ne rien savoir sur la demande des autorités turques. Il est actuellement impossible de dire si la Belgique livrera ces personnes à la Turquie. Le SPF Justice indique que le processus, en la matière, est long et demande une "analyse approfondie" préliminaire.