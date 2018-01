La Trump Tower en proie aux flammes à New York : un blessé grave

SL'incendie dans cette tour de 58 étages de la 5e Avenue, où résidait Donald Trump avant de devenir président des Etats-Unis et où vivent encore ses deux fils ainés, est survenu juste avant 7h00 locales (13h00 heure belge), dans le système de chauffage et de ventilation situé sur le toit de ce gratte-ciel, a précisé Ken Reilly, le porte-parole. Quelque 26 unités, soit 84 pompiers, ont été dépêchées sur les lieux et l'incendie était sous contrôle vers 8h15, a-t-il précisé. Il n'a pu donner aucune information sur le blessé.

Incendie à la #TrumpTower : les pompiers de #NewYork annoncent finalement que deux personnes ont été blessées, dont une gravement

