La tension monte entre la Grèce et la Turquie après l'arrestation de deux soldats

L'incident est survenu le 1er mars dernier au nord du fleuve Évros, qui sépare la Grèce et la Turquie. Les conditions climatiques étaient mauvaises et les deux militaires, qui étaient armés, se seraient perdus et auraient traversé la frontière sans s'en rendre compte. Des circonstances climatiques que l'agence étatique de presse turque Anadolu a confirmées.