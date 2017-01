"La suprématie de Poutine, Trump ou des djihadistes sur la marche du monde n'est pas une fatalité"

D'abord, l'attentat à Istanbul dans une discothèque nous rappelle que ces attaques font désormais partie de notre quotidien. Ensuite, le bourbier syrien évoque l'urgence et la nécéssité pour l'ONU de retrouver un minimum de crédibilité. Enfin, la vision particulière du patriotisme de Donald Trump, plus enclin à donner du crédit à Poutine qu'à Obama et à ses propres services de renseignements.

