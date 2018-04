La Finlande va mettre fin à l'expérience du revenu universel de base

À la fin de 2016, deux mille chômeurs finlandais ont reçu dans leur boîte aux lettres une surprise du gouvernement: à partir de 2017, ils allaient recevoir 560 euros par mois pendant deux ans. Le tout sans obligations. Ils venaient en effet d'être sélectionnés pour une expérience sur le revenu universel. Le Premier ministre centriste de l'époque Juha Sipilä, fervent défenseur du projet, "cherche à promouvoir l'emploi et à motiver les chômeurs à être plus entreprenants tout en simplifiant les règles bureaucratiques du chômage et éviter les effets pervers du système de protection sociale qui encouragent la passivité". Ces personnes âgées entre 25 et 58 ans ont été tirées au sort pour recevoir, durant la durée de l'expérience, un revenu correspondant aux minima sociaux du pays, soit environ 5...