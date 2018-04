L'UE en route pour généraliser le recyclage

Le texte sur lequel se sont accordés les colégislateurs - le Parlement et le Conseil (qui regroupe les Etats membres) - impose que d'ici 2025 55% des déchets dits "municipaux" (produits par les ménages et les entreprises) soient recyclés, 60% d'ici 2030 puis 65% d'ici 2035, contre 44% aujourd'hui (et 31% en 2004). Le vote du Parlement entérine un long processus: il ne restera qu'un vote purement formel de la part des ministres des 28. Fin décembre 2014, la Commission européenne de Jean-Claude Juncker, fraîchement élue, avait enterré des propositions de ses prédécesseurs au nom du "mieux légiférer".

Début décembre 2015, l'exécutif européen avait mis sa propre proposition sur la table, qui avait soulevé les critiques de ceux qui y ont vu des objectifs moins ambitieux que dans le premier texte. Le texte de compromis fixe également des objectifs pour les emballages, avec le détail par type de matériaux. L'UE se fixe de collecter plus de la moitié de ses déchets plastiques d'ici 2030. Les Etats membres devront par ailleurs mettre en place des collectes distinctes pour les textiles et les déchets dangereux au 1er janvier 2025. Les déchets biodégradables devront être soit collectés séparément, soit recyclés à la source (par exemple au travers des composts maison) d'ici la fin 2023. "Ce paquet contient des mesures importantes en matière de gestion des déchets, mais va parallèlement plus loin en définissant des règles qui prennent en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit et qui visent à modifier le comportement des entreprises et des consommateurs", a souligné la rapporteure sur les quatre directives concernées, l'eurodéputée italienne Simona Bonafe.

La nouvelle législation vise également à limiter la mise en décharge, source de pollution de l'eau, du sol et de l'air. Elle limite la part des déchets municipaux qui pourront être mis en décharge à 10% d'ici 2035, tout en ajoutant que les Etats devraient s'efforcer de garantir qu'aucun déchet recyclable ne soit accepté en décharge en 2030. Au sein de l'UE, les Etats membres sont très inégaux en matière de recyclage. En 2014, six pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Suède) n'ont envoyé aucun déchet municipal en décharge, tandis que Chypre, la Croatie, la Grèce, la Lettonie et Malte mettaient en décharge plus des trois quarts de leurs déchets municipaux, note le Parlement.