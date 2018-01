L'investiture de Carles Puigdemont ajournée

Selon un quotidien catalan, le leader indépendantiste, qui risque d'être arrêté s'il rentre en Espagne, se trouve toujours à Bruxelles.

"L'Etat espagnol a montré l'un des visages les plus sombres du point de vue démocratique", a affirmé M. Torrent depuis le parlement à Barcelone. "Seuls les députés (catalans) décideront qui doit être président. Le gouvernement espagnol et la Cour constitutionnelle ont l'intention de violer les droits de millions de Catalans et cela ne sera pas accepté."

Pour Roger Torrent, "le président Puigdemont a le droit d'être investi". Il assure dès lors qu'aucun autre candidat ne sera présenté.

"Le président Puigdemont sait que la défense des droits des députés est ce qui me préoccupe le plus dans l'exercice de mes fonctions. Je me suis engagé à garantir son immunité", a encore dit M. Torrent. "Toute mon énergie sera concentrée sur la défense de l'institution et des électeurs, soit l'essence de la démocratie."

Le président du parlement régional n'a pas évoqué de nouvelle date pour cette séance.