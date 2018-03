L'enseignement de la religion : quid des autres pays d'Europe ?

En Belgique, on ne sait plus à quel saint se vouer. Avec l'ouverture du cours de religion aux croyances non chrétienne et l'apparition du cours de citoyenneté, cela devient nébuleux. Comment les autres pays d'Europe se débrouillent-ils ? Comment gèrent-ils les cours de religion ? Réponse à l'aide d'une carte interactive.