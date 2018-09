L'amiante en Inde, la catastrophe au ralenti

Aux abords de deux usines d'amiante d'Everest Industries à Kymore et Calcutta, la maladie se répand lentement mais sûrement. Le groupe belge Etex (ex-Eternit) en a détenu presque la moitié des parts entre 1989 et 2001. Un avocat, qui a obtenu des compensations pour 1 600 victimes indiennes, et des dizaines de témoignages d'ouvriers pointent la négligence du groupe envers sa main-d'oeuvre.