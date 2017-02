Immigration: Trump défend sa politique de "bon sens", Trudeau poursuivra "l'ouverture"

Après avoir salué les relations entre leurs deux pays, les dirigeants américain et canadien ont laissé filtrer leur divergence d'approche sur la question migratoire. "Nous devons créer des frontières", a estimé le président républicain à la Maison Blanche. Certes, a-t-il poursuivi, "nous devons laisser entrer les personnes qui peuvent aimer notre pays" et "nous voulons avoir une grande et magnifique porte ouverte".

"Mais nous ne pouvons pas laisser les mauvaises personnes entrer" aux Etats-Unis, a expliqué le milliardaire. "Je ne laisserai pas ceci arriver sous mon administration. Les gens, les citoyens de notre pays veulent cela (...). C'est une posture de bon sens." Un bon sens agrémenté d'une dose de "fermeté", a insisté Donald Trump.

Justin Trudeau a exposé une position différente. Le Canada, a rappelé le Premier ministre, est concentré sur la sécurité de ses citoyens. Mais, en parallèle, "nous poursuivons notre politique d'ouverture envers les réfugiés sans compromettre notre sécurité", a affirmé M. Trudeau, soulignant que son pays avait accueilli près de 40.000 réfugiés ces dernières années. Le dirigeant libéral a toutefois refusé de commenter la politique américaine en la matière.