France: La passation de pouvoir, une cérémonie quasiment religieuse

Le 15 mai 2012, François Hollande devenait président de la République. Comme il le raconta plus tard, la première personne à laquelle il fut confronté à l'Elysée après son prédécesseur Nicolas Sarkozy fut le chef du protocole. Même si le déroulement de la passation de pouvoir ne fait l'objet d'aucun article dans la Constitution française, l'usage et la coutume en ont fait une cérémonie quasiment religieuse.

Dimanche, Emmanuel Macron devrait arriver à l'Elysée vers 10 heures. Il sera accueilli par le président sortant François Hollande, avec lequel il s'entretiendra dans un salon du palais après avoir traversé la cour et passé en revue un détachement de la garde républicaine. C'est lors de cette audience que seraient transmis les fameux "codes nucléaires", mais la conversation s'inscrit plutôt dans la plus pure tradition républicaine qui doit permettre une transition pacifique.

Selon Europe 1, la nouvelle Première dame, Brigitte Macron, ne sera pas aux côtés de son mari pour cette première étape de la journée. François Hollande sera en effet tout seul, lui qui ne s'est jamais affiché en public avec sa compagne Julie Gayet. A la fin de son entretien avec son prédécesseur, le nouveau président le raccompagnera jusqu'à sa voiture avec laquelle il quitte définitivement l'Elysée.

En 2012, contrairement à l'usage, François Hollande s'était contenté d'accompagner Nicolas Sarkozy jusqu'au perron du palais, ce qui avait été interprété par une partie de l'opinion comme une forme de mépris.

Les cinq années les plus éprouvantes de sa vie

Emmanuel Macron sera ensuite attendu dans la salle des fêtes de l'Elysée où se déroulera la cérémonie d'investiture à proprement parler. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, proclamera alors les résultats officiels du scrutin présidentiel.

Le nouveau président signera alors le procès-verbal de l'investiture avant de se voir présenter le grand collier de grand maître de la Légion d'honneur par le grand chancelier de l'ordre. Il est à noter que contrairement à d'autres pays, comme la Belgique ou les Etats-Unis, le chef de l'Etat français ne doit pas prêter serment.

La journée se poursuivra ensuite avec une série d'honneurs militaires. Emmanuel Macron ira rendre hommage au drapeau français pendant que retentira la Marseillaise. Place des Invalides, vingt et un coups de canon seront tirés par la batterie d'honneur de l'artillerie. Le président Macron prendra ensuite la direction de l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Elysées, dans une décapotable pour rendre hommage au Soldat inconnu.

Comme le veut la tradition, il se présentera enfin à la mairie de Paris où il signera le parchemin actant son passage. En 2012, les images de François Hollande essuyant une pluie diluvienne debout dans sa décapotable avaient fait le tour du monde. Elles ouvraient un quinquennat qui sera marqué par la courbe galopante du chômage, l'attaque contre Charlie Hebdo et les attentats de Paris et de Nice. Dimanche matin, Emmanuel Macron jettera probablement un oeil au ciel avant d'entamer ce qui devrait être les cinq années les plus éprouvantes de sa vie.