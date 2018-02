Faut-il obliger les écoles à visiter Auschwitz ?

A l'heure où la Pologne adopte une loi controversée sur la Shoah, Angela Merkel propose un commissaire à l'antisémitisme dans son futur gouvernement. En toile de fond, l'histoire du phénomène génocidaire nazi et son enseignement. Alors que le temps des témoins directs est de plus en plus compté.