Ex-espion empoisonné: plusieurs morts suspectes vues sous un jour nouveau

La présidente de la commission des affaires nationales, la député travailliste Yvette Cooper, a écrit à la ministre de l'Intérieur Amber Rudd pour lui demander de réexaminer quatorze affaires.

A celles-ci s'ajoute le décès de Nikolaï Glouchkov, un opposant du président russe Vladimir Poutine, retrouvé sans vie dans son appartement lundi à Londres.

Amber Rudd a reconnu que les enquêteurs pourraient se pencher de nouveau sur un certain nombre de ces cas pour évaluer d'éventuelles implications russes.

Selon le site Buzzfeed, les renseignements américains ont lié la mort de ces individus au pouvoir ou à la mafia russes, tandis que la police britannique, elle, a conclu à des accidents ou clos ses enquêtes sans trouver d'explication.

Voici six de ces cas:

Boris Berezovsky

Oligarque russe critique de Vladimir Poutine, mort le 23 mars 2013.

Il a fait fortune dans les années 1990, au moment des privatisations menées par le gouvernement russe après la chute de l'URSS, en prenant le contrôle de la principale chaîne de télévision du pays.

Initialement proche de Poutine, il s'est plus tard brouillé avec le chef de l'État russe, ce qui l'a amené à se réfugier au Royaume-Uni, où il a obtenu l'asile politique en 2003.

Il a été retrouvé pendu avec une écharpe dans sa salle de bain. L'enquête n'a pas permis de conclure s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre.

Alexander Perepilichny

Homme d'affaires russe et lanceur d'alerte, mort le 10 novembre 2012.

Perepilichny avait quitté Moscou pour le Royaume-Uni en 2009. Il avait remis à des avocats suisses des documents détaillant l'implication d'officiels russes dans un vaste scandale financier.

Parti faire un jogging, il a été retrouvé sans vie sur le bord d'une route. Il avait 43 ans. Malgré deux autopsies, les causes de sa mort n'ont pas été définies.

Deux ans après sa mort, la société auprès de laquelle Perepilichny avait un contrat d'assurance vie a demandé de nouveaux examens, qui ont permis de détecter une substance toxique dans son estomac, un dérivé d'une plante chinoise appelée gelsemium.

L'enquête se poursuit.

Badri Patarkatsishvili

Magnat géorgien de l'industrie et des médias, mort en février 2008.

Associé à Berezovsky, il a supervisé la privatisation de la compagnie énergétique Sibneft, devenue Gazprom Neft. Comme lui, il s'est finalement heurté à Vladimir Poutine, et a été accusé de fraude et détournement de fonds.

Un mois après avoir échoué à l'élection présidentielle dans son pays, il s'effondre et meurt dans son manoir près de Londres, à 52 ans. Il avait rencontré Berezovsky et Glouchkov un peu plus tôt ce jour là.

L'enquête a conclu à une crise cardiaque.

Gareth Williams

Espion britannique, mort en août 2010.

Ce mathématicien travaillait au quartier général des communications du gouvernement, le service de renseignement électronique et d'écoutes du Royaume-Uni. Selon un ex-agent russe ayant fait défection, il aurait été approché pour travailler pour le compte de Moscou mais aurait refusé.

Son corps, nu, a été retrouvé dans un sac de sport, cadenassé de l'extérieur, dans la baignoire d'un appartement londonien. Il avait 31 ans.

L'enquête a conclu à une mort "non naturelle, probablement d'origine criminelle".

Scot Young

Agent immobilier britannique fortuné, ayant travaillé pour Berezovsky, mort le 8 décembre 2014.

Young a négocié des contrats pour Berezovsky, nourrissant la colère des autorités russes à son encontre.

Tombé du quatrième étage d'un immeuble londonien, il s'est empalé sur les pointes d'une grille. La police n'a pas considéré sa mort comme suspecte.

Selon les conclusions de l'enquête, l'hypothèse d'un suicide ne pouvait cependant pas être affirmée avec certitude, étant donnée la difficulté à déterminer son état d'esprit avant sa mort.

Stephen Curtis

Avocat de Berezovsky et d'autres oligarques russes, mort en mars 2004.

Directeur exécutif de la banque russe Menatep, il meurt dans le crash de son hélicoptère.

L'enquête a conclu a un accident, ne faisant état que de "minces indices" pouvant accréditer la thèse d'une machination.