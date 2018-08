Étienne Daho : une plongée dans ses souvenirs à travers cinq lieux

Le chanteur emblématique de la scène rock française au tournant des années 2000 se raconte par les villes. La journaliste Sylvie Coma, qui fut sa complice de jeunesse, parcourt avec lui, en un patchwork de personnages et d'émotions, cinq lieux qui peuplent son inconscient artistique : Oran, Rennes, Paris, Londres et New York.