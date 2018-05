Engouement autour du mariage princier au Royaume-Uni : et après ?

" Sois consciente des réalités du monde. Mais n'en ait pas peur ". La maxime que le biographe Andrew Morton (1) prête à Doria Ragland à l'attention de sa fille Meghan Markle, celle qui deviendra, ce samedi 19 mai, " Son Altesse Royale la princesse Henry de Galles " l'a amplement éprouvée depuis l'annonce de son idylle avec le prince Harry. Intégrer une institution comme la famille royale britannique, même quand on a été courtisée comme actrice de série télé à succès et saluée pour ses talents d'ambassadrice de l'ONU Femmes pour l'égalité des chances, est une gageure. D'autant que sa grande entrée dans le cénacle royal y opère une petite révolution : Meghan Markle, fille de Tom Markle, directeur de la photographie à Hollywood et de l'Afro-Américaine Doria Ragland, assistante sociale et professeure de yoga, est la première métisse membre de la famille royale britannique (et la seconde au sein d'une dynastie européenne, après la princesse Angela de Liechtenstein, originaire du Panama).

...