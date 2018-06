Donald Tusk veut séparer réfugiés et migrants dans des centres hors de l'UE

Le président du Conseil européen Donald Tusk envisage la création de centres en dehors de l'UE pour distinguer rapidement les personnes éligibles à l'asile et les migrants économiques qui ne peuvent y prétendre, ressort-il d'un projet de conclusions qu'il a fait parvenir aux chefs d'Etats et de gouvernement européens dans la perspective du sommet des 28 et 29 juin.