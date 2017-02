Dette grecque, encore des promesses...

Les images auraient fait un tabac dans les magazines féminins du monde entier : des top-modèles drapées de Gucci défilant devant les colonnes doriques du Parthénon, telles des bacchantes des temps modernes. La maison de luxe s'était mis en tête d'organiser en juin un défilé de mode sur l'Acropole. Refus catégorique de la ministre grecque de la Culture, Maria Andreadakis-Vlazakis. Le temple d'Athéna n'est pas à louer. Même pour 2 millions d'euros. Quand on a tout perdu, il ne reste plus que les symboles auxquels s'accrocher. Ce printemps, la Grèce entrera dans sa septième année de dépression. Et l'année 2017 s'annonce particulièrement tendue...

