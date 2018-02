Des protestations contre le port du voile obligatoire réprimées en Iran

LATEST NEWS: Just happened ‎... BREACKING NEWS: A l'instant ‎... LE FRANÇAIS SUIT Today, another ⁦‪#GirlsOfRevolutionStreet‬⁩ went on the top of a utility box removing her veil and waving it in public in Iran. The ISIS mentality of the Islamic Republic of Iran is on display as this member of the security forces kicked down this peaceful anti compulsory hijab protester from the platform. This poor woman fell down, sprained a leg and lost her consciousness for a few minutes. Let's remember that yesterday, Shaparak was arrested for doing the same thing . More Iranian women are publicly protesting against compulsory veil now at the risk of getting jailed. Women in Iran are fearless. In this video sent to us by passers-by, this woman fearlessly stood her ground and protested against the compulsory veil. When the police arrived, men around her wanted to protect her and tried helping her escape. However, she refused to escape and she kept on waving her veil as a flag. En français/In French: ----- #IRAN #LIBERTE #FURTIVE #FEMININE Aujourd'hui en Iran, une autre femme-Enghelab est montée sur un support dans la rue pour y enlever son voile et le brandir en public. La mentalité daechienne de la république islamique d'Iran en images par cet agent de police faisant tomber de son support cette manifestante pacifique contre le hijab obligatoire. Elle est tombée, s'est fracturé une jambe et a perdu conscience quelques minutes. Hier, Shaparak a été arrêtée pour les mêmes raisons. Les iraniennes manivestent de plus en plus contre le voile obligatoire à présent, au risque de se faire emprisonner. En Iran, les femmes ne connaissent pas la peur. Dans cette vidéo envoyée par des passants, cette femme intrépide s'est dressée contre le voile obligatoire. A l'arrivée de la police les hommes autour ont voulu la protéger et l'aider à s'enfuir. Elle a refusé de fuir et continué d'agiter son voile comme un drapeau. #FreeHijabProtesters #GirlsOfRevolutionStreet #WhiteWednesdays #MyStealthyFreedom ‎ ‎رفتار داعشي و خشونت آميز با يكي از ⁧‫#دختران_خیابان_انقلاب‬⁩ به كمرش لگد مي زند و او را از سكو پرتاب مي كند پايين رفتار داعشي و خشونت آميز با يكي از #دختران_خیابان_انقلاب نيروي انتظامي به كمرش لگد مي زند و او را با خشونت از سكو پرتاب مي كند پايين #دختران_خیابان_انقلاب