Cinq navires à la chasse aux mines dans la Manche

Cette mission, appelée "Historical Ordnance Disposal" (HOD), sera assurée par l'une des deux flottilles de l'Otan de lutte contre les mines marines, le "Standing NATO Mine Counter-Measures Group One" (SNMCMG1). Elle durera jusqu'au 23 février, a précisé le service d'information de la Marine (Sirpa) à l'agence Belga.

Ce genre d'opération est fréquent depuis 1966.

Les fonds marins de la partie orientale de la Manche et de la mer du Nord abritent en effet encore une quantité significative d'engins explosifs dits "historiques" datant des deux Guerres mondiales (bombes, obus concrétionnés, mines de fond) qui peuvent représenter un danger pour la navigation dans cette zone très fréquentée par le trafic maritime.

La flottille SNMCMG1, qui a fait escale de week-end dernier au port de Gand, est actuellement composée des chasseurs de mines estonien M313 Admiral Cowan (un ancien de la Royal Navy britannique entre 1989 et 2005), d'un bâtiment britannique identique, le M110 Ramsey, des chasseurs de mines tripartites (CMT) belge et néerlandais M923 Narcis et M860 Schiedam ainsi que d'un navire norvégien, le M340 Hinnøy.