Cinq façons de destituer Donald Trump

1. L'Impeachment

La constitution américaine stipule qu'une simple majorité de la Chambre des représentants des États-Unis peut destituer un président si celui-ci se rend coupable de trahison, de corruption ou de "crime ou délit grave". Ensuite, le sénat doit condamner le président avec une majorité de deux tiers.

Comme le souligne De Morgen, la procédure risquera plus d'aboutir à l'approche des élections de mi-mandat en 2018. Si Trump se met trop d'électeurs républicains à dos et compromet les sièges républicains, il pourrait bien vaciller. Et si les démocrates s'emparent à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat en 2018, la position de Trump pourrait bien être en danger.

2. Le vice-président déclare que le président est incompétent

L'amendement 25 de la Constitution, adopté après l'assassinat de John F. Kennedy, prévoit une attribution rapide du poste de président et de vice-président en cas de meurtre. Il s'étend également sur ce qui doit se passer si le président n'est pas en état d'exercer sa fonction suite à des problèmes physiques ou mentaux.

Le cas échéant, le vice-président, soutenu par au moins de la moitié des membres du cabinet, peut soumettre une déclaration au Congrès qui affirme que le président n'est pas apte à gouverner. Cependant, le président a la possibilité de s'y opposer et son sort tombe alors entre les mains de la Chambre des représentants et du Sénat.

3. Un coup d'État militaire

Les quotidiens américains The Washington Post et The Chicago Tribune avancent le scénario d'un coup d'État militaire. Ils évoquent la possibilité d'un conflit entre le président et les officiers supérieurs en cas de menace d'attaque nucléaire, par exemple. Ils soulignent que les officiers américains ne jurent pas fidélité au président, mais à la Constitution.

4. Trump isole les États-Unis du reste du monde

Interrogé par De Morgen, le professeur Rik Coolsaet, expert en relations internationales à l'Université de Gand, estime que si Trump annule les traités de libre-échange et réduit la contribution américaine aux Nations-Unies et aux organisations comme Unicef, son influence dans le monde diminuera et son pouvoir s'affaiblira. Le professeur prévoit aussi la création d'alliances alternatives, dont les États-Unis ne feront plus partie, comme l'Europe et la Chine par exemple.

5. Trump démissionne

Ce serait le scénario le plus simple, même si pour l'instant Donald Trump ne donne pas de signaux dans ce sens. (CB)