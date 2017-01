C'est le moment de...(re)lire "Europeana"

La première phrase donne le ton : " Les Américains qui ont débarqué en 1944 en Normandie étaient de vrais gaillards et mesuraient en moyenne 1 m 73 et si on avait pu les ranger bout à bout plante des pieds contre crâne, ils auraient mesuré 38 kilomètres ". Le va-et-vient est constant entre le fait historique, l'anecdote et le détail méconnu. Le style singulier n'est pas sans rappeler celui d'Albert Cohen dans Belle du Seigneur, lors des monologues de pensée sans queue ni tête d'Ariane dans sa salle de bains. Le style d'Europeana est aussi déconcertant qu'addictif. Tel...