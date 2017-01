Belgique et Pays-Bas s'unissent contre la loi anti-avortement de Trump

"Avec les Etats-Unis si c'est possible, sans si c'est nécessaire", a-t-il dit, interrogé par la députée Kattrin Jadin (MR), affligée par cette atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes. "La mécanique est encore en cours d'élaboration", a précisé le ministre libéral avide de "passer à l'action" pour protéger les politiques de soutien aux ONG encadrant les filles et les femmes.

La plate-forme Abortion Right, qui regroupe une série d'intervenants défendant le droit à l'interruption volontaire de grossesse, s'est réjouie que la Belgique, par la voix de son ministre la Coopération au développement, se joigne à l'initiative néerlandaise de création d'un fonds international afin de soutenir financièrement les organisations de défense des droits des femmes, pénalisées par le gouvernement Trump.