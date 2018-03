Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express Opinion

"Assauts de cynisme en Syrie"

La guerre de Syrie, qui avait connu une accalmie après la reconquête fin 2017 de Raqqa et des territoires sous le joug de Daech, enregistre depuis un peu plus d'un mois des développements inquiétants qui font craindre un déchaînement de violences encore plus tragique que ce que le pays a subi depuis la révolte populaire de 2011.