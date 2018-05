A Paris, Simone Veil a désormais sa place et sa station de métro

La Française rescapée de la Shoah Simone Veil, icône de la réconciliation européenne et de la lutte pour les droits des femmes, a depuis mardi une place et une station de métro à son nom au coeur de Paris, à un mois de son entrée au Panthéon, un temple républicain accueillant les plus illustres Français.