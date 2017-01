Ce supermarché a trouvé la solution pour éviter le stress du passage à la caisse

Passer à la caisse au supermarché n'est pas le moment le plus agréable, ni le moins stressant de la journée, avec tous ces achats qui s'amoncellent alors qu'on n'a même pas le temps de les empaqueter et que la caissière nous demande déjà de payer.

C'est pour éviter tout ce stress inutile que le supermarché Tesco de Forres dans le Nord de l'Ecosse a eu l'idée de créer une file "relax". Les clients peuvent y prendre tout leur temps sans être brusqués, rapporte la BBC.

Le message placé sur le tapis roulant est on ne peut plus clair pour les personnes qui se dirigent vers cette caisse: "Prenez autant de temps que vous le voulez pour payer vos achats aujourd'hui. Soyez conscient que vous pourriez patienter un peu avant de finir votre transaction."

Ouverte à certaines périodes de la semaine, le mardi et le mercredi matin, cette file anti-stress est destinée aux clients plus vulnérables comme ceux atteints de troubles mentaux, d'anxiété, d'autisme...Elle accueille aussi tout simplement les parents accompagnés de leurs enfants qui désirent être plus à l'aise, explique Kerry Speed, une employée du magasin pilote. Elle ajoute:"Nous désirons que nos clients sachent qu'ils peuvent faire leur shopping à leur propre rythme."

L'initiative est développée en collaboration avec la ligue Alzheimer écossaisse. Les personnes qui souffrent de démence peuvent en effet se sentir sous pression lors de leur passage à la caisse d'un magasin et cela peut être valable pour d'autres types de personnes également.