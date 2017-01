Une start-up invente l'éolienne qui imite les oiseaux

À travers les âges, la technologie s'est très souvent inspirée du vivant pour évoluer. L'invention de cette start-up, Tyer Wind, est encore la preuve que la nature reste une source d'inspiration pour les évolutions scientifiques.

La compréhension du mouvement animal n'est pourtant pas une chose aisée. Dans le secteur éolien, cette compréhension s'est limitée à l'édification de turbines à trois pales. Un modèle assez simple et relativement peu efficace, selon Tyer Wind.

L'entreprise a donc voulu augmenter le rendement des éoliennes en imitant la nature et plus spécifiquement, l'oiseau le plus efficace, le colibri. En effet, ce petit oiseau peut notamment voler en faisant du sur place grâce aux huit configurations de vol qu'il possède. Selon ses fabricants, c'est la première fois qu'une machine est capable d'imiter les mouvements du colibri.

La nouvelle éolienne possède donc deux ailes d'environ un mètre et demi de long qui convertissent l'énergie éolienne cinétique (donc le mouvement des ailes) en électricité. Combinées, ces deux ailes balayent une superficie de près de 1.1 mètre carré, avec une puissance de 1kW. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, regardez la vidéo de démonstration.

Pour l'instant, l'éolienne est encore à l'état de prototype et est en phase de test, mais le groupe affirme que leurs premiers essais d'efficacité énergétique, de comportement aérodynamique et de résistance matérielle sont encourageants.