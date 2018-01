La femme de 63 ans qui nageait sans s'en rendre compte non loin d'un requin-tigre a été protégée par une baleine à bosse. Celle-ci l'a prise sous sa protection en la propulsant avec sa tête et même en la prenant sous sa nageoire, et ce jusqu'à ce que la femme soit à nouveau en sécurité.

Pour la biologiste un tel comportement démontre que les baleines aident par nature les autres animaux, y compris les hommes.