Pays-Bas: 100% des trains à l'énergie éolienne

"Depuis le 1er janvier, 100% de nos trains roulent à l'énergie éolienne", a affirmé à l'AFP Ton Boon, un porte-parole de la NS. "Nous avons lancé une demande il y a deux ans, avec le critère que tous nos trains fonctionnent à l'énergie éolienne".

Le producteur d'électricité néerlandais Eneco a remporté l'offre et les deux sociétés ont signé un contrat pour 10 ans, avec en perspective la date du 1er janvier 2018.

"Nous avons donc atteint notre but un an plus tôt que prévu", a ajouté M. Boon, évoquant une amélioration de l'offre de ce type d'énergie grâce à la construction de grands parcs éoliens dans et au large des Pays-Bas.

Sur un autre site internet qu'ils ont créé, Eneco et NS assurent que les 600.000 passagers quotidiens sont "les premiers au monde" à voyager grâce à l'énergie éolienne. La NS, qui effectue chaque jour 5.500 voyages en train, consomme par an 1.200.000.000 kWh.

Une éolienne fonctionnant pendant une heure permet de faire avancer un train sur 200 kilomètres, affirment les deux sociétés, qui veulent diminuer l'énergie utilisée par passager de 35% d'ici à 2020, par rapport à 2005.