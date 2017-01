Les voitures diesel dix fois plus polluantes que les camions

Les voitures diesel modernes produisent dix fois plus de pollution atmosphérique toxique par litre de carburant que les poids lourds et les autobus, selon de nouvelles données européennes. Le rapport de l'International Council on Clean Transportation (ICCT), un groupe de recherche qui a participé à la mise en lumière du scandale VW, a comparé les émissions des camions et autobus à celle des voitures dans des conditions de conduite réelles.

Cette grande différence en termes d'émission d'oxydes d'azote (NOx) est en partie due aux tests beaucoup plus stricts appliqués aux gros véhicules dans l'Union européenne, selon les chercheurs à l'origine du rapport. Pour eux, le même genre de mesures devrait être appliqué aux voitures.

La pollution provoquée par l'oxyde d'azote est responsable de dizaines de milliers de décès prématurés en Europe. La majorité de cette pollution est provoquée par les voitures diesel, qui émettent six fois plus que ce que permettent les tests officiels en laboratoire. Suite au scandale Volkswagen, les mesures sont en voie d'être renforcées, mais les militants trouvent que ces réforment sont insuffisantes.

L'analyse de l'ICCT démontre que les fabricants sont en mesure d'assurer que les émissions des véhicules lourds soient maintenues en dessous des limites de pollution autorisées une fois sur la route, mais que les émissions des voitures s'envolent une fois sorties de l'usine.

Les essais européens officiels sont actuellement limités aux mesures laboratoires de véhicules prototypes. "En revanche, pour mesurer les émissions d'oxydes d'azote des camions et des autobus, les dispositifs d'essais mobiles sont devenus obligatoires en 2013. Par conséquent, des véhicules sélectionnés au hasard peuvent être testés dans des conditions réelles de conduite", déclare Peter Mock, directeur général de ICCT en Europe.

L'Europe et l'Association européenne de libre-échange (AELE, comprenant notamment la Norvège et la Suisse) étaient leaders incontestés de la vente de véhicules diesel en 2014.