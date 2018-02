Grande enquête scientifique et citoyenne sur la qualité de l'air en Flandre

L'université d'Anvers, la société flamande pour l'environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) et le quotidien De Standaard lancent une grande enquête scientifique et citoyenne sur la qualité de l'air en Flandre, via le projet "CurieuzeNeuzen Vlaanderen".