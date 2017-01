Votre véhicule peut-il entrer dans la zone "basses émissions" d'Anvers?

Cette zone, soit tout le centre-ville d'Anvers et une partie de la Rive gauche, sera interdite d'accès à certaines catégories de véhicules trop polluants, dans le but d'améliorer la qualité de l'air et la santé des habitants. Les conditions d'accès sont plus contraignantes pour les véhicules diesel que pour les véhicules roulant à l'essence, au gaz naturel ou au LPG. Pour savoir si vous pouvez y aller sans contrainte, un test informatif a été mis en place.

La mise en oeuvre sera progressive: de 2016 à 2020, les restrictions ne porteront que sur les véhicules diesel n'atteignant pas la norme européenne Euro 4 (sur une échelle de sévérité allant de 1 à 6), avec une dérogation pour les Euro 3 pourvus d'un filtre à particules. Les véhicules diesel classés Euro 3 auront accès à la zone mais moyennant paiement, tandis que l'accès sera purement et simplement refusé aux automobiles classées Euro 1 et 2, voire antérieures à cette norme.

Les conditions se durciront à partir de 2020. Les vélomoteurs et les motos ne sont pas concernés.

La zone "basses émissions" doit, selon les autorités de la ville, non seulement aider à rendre le parc automobile anversois moins polluant, mais aussi à permettre aux habitants de réfléchir à d'autres moyens de se déplacer.

Des contrôles de vidéosurveillance se feront aux limites de la zone LEZ et au centre-ville d'Anvers. Les plaques d'immatriculations seront ainsi scannées et comparée à une liste de véhicules autorisés. Cette liste est basée sur les données de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules. Les autres véhicules remplissant les conditions d'accès doivent d'abord se faire enregistrer.

Même si l'information est purement informative, les conducteurs peuvent se renseigner sur le site afin de savoir si leur véhicule a accès à cette fameuse zone.

Plus d'infos sur www.slimnaarantwerpen.be/fr/lez/conditions