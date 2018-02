Vidéo: les premières images du Tiki Waka, la nouvelle attraction de Walibi

Les responsables du parc d'attractions Walibi ont dévoilé jeudi lors d'une visite de chantier le nom de la nouvelle attraction familiale en cours de construction sur le site wavrien. Il s'agit du Tiki-Waka, un nouveau coaster qui sera accessible au public à partir du printemps. Il sera situé dans une zone en plein travaux au fond du parc, baptisée Exotic World et où plusieurs modules (amphithéâtre, bar à cocktails et point horeca) seront déclinés sur le thème de la Polynésie. Le Tiki-Waka jouxtera un nouveau parcours aventure comprenant cinq tours en forme de huttes, un toboggan et quatre ponts.

Le Tiki-Waka, construit par Getslauer, est un coaster d'une longueur de 500 mètres, pour une hauteur de près de 20 mètres. Cinq voitures accueillant chacune quatre personnes se déplaceront à une vitesse qui pourra atteindre 55 km/h. La nouvelle attraction sera accessible aux enfants à condition qu'ils mesurent au moins un mètre.

Il s'agit d'un circuit au décor exotique, utilisant du bois, des totems et une théatralisation sur le thème de la Polynésie. Quant au parcours aventure situé dans la même zone du parc et placée sous le même thème, il est construit par Evasion et sa hauteur atteindra sept mètres. Un pont de singe est prévu parmi les quatre ponts qui relieront les cinq tours (dont une avec toboggan et une autre à deux étages) à faire sortir de terre pour le printemps prochain.

Aqualibi fait peau neuve, 700 m² pour les plus jeunes

Les responsables du parc ont également présenté les nouveautés en préparation pour la réouverture du parc aquatique Aqualibi, prévue le 31 mars. Le parc aquatique actuellement en travaux fait l'objet d'une "rethématisation" complète, sur le thème des Caraïbes. Une extension de 700 mètres carrés est également ajoutée: baptisée Kiddie Bay, elle est dédiée aux enfants qui ne maitrisent pas suffisamment la nage. Il s'agit d'un investissement de 4,2 millions d'euros, à ajouter aux 7,8 millions d'euros de la nouvelle attraction Tiki-Waka de Walibi.

Les 12 millions d'euros investis pour l'ouverture du parc d'attractions au printemps font partie d'un plan d'investissement global de 100 millions d'euros, annoncé il y a quelques mois et prévu sur plusieurs années afin de décliner progressivement les différentes zones du parc Walibi selon plusieurs thématiques.

Après avoir mis cette année Aqualibi à l'heure des Caraïbes et décliné tout le fond du parc à la mode polynésienne avec le nouveau Tiki-Waka, les responsables prévoient de s'attaquer en 2019 aux alentours du Cobra et du Play Land. Ces deux zones seront retravaillées selon une thématique indienne et de nouvelles attractions seront ajoutées.

Aqualibi, dont la piscine de 2.200 mètres cubes est actuellement vide, est en plein travaux. Un décor "Caraïbes" avec des façades colorées, des huttes et une végétalisation sur ce thème est en cours de construction. Quant à la Kiddie Bay construite par Vortex, elle comprendra cinq toboggans, 70 points d'eau et 36 animations. Le niveau d'eau y variera entre 12 et 20 cm.