Veviba : la FWA scandalisée par la fraude découverte dans l'abattoir de Bastogne

"Les éleveurs travaillent tous les jours de l'année dans le respect strict des normes sévères qui leur sont imposées tant en termes d'environnement, que de bien-être animal ou de santé publique. Ils sont surveillés et contrôlés de près sur l'ensemble de ces éléments pour amener dans les assiettes des produits qui respectent de très hauts standards de qualité et de traçabilité. Une fois de plus, ce travail attentif et respectueux de toutes les normes en vigueur est sali par un maillon de la filière qui n'exerce pas sa mission de façon scrupuleuse", a souligné dans un communiqué la fédération qui craint que l'affaire n'entache l'image et la réputation de la filière bovine.

Le syndicat agricole flamand Boerenbond a également condamné avec force les fraudes constatées, qualifiant les faits d'"inacceptables". "Il est plus que temps que le secteur de l'abattage se reprenne sérieusement et adopte des mesures afin d'éradiquer les pratiques frauduleuses de certains établissements."

La FWA, ainsi que le Boerenbond, exige une enquête approfondie et s'interroge "sur la manière dont la surveillance sanitaire de cet établissement a été réalisée jusqu'ici, permettant à cette fraude de s'installer". L'organisation flamande demande que la clarté soit faite rapidement afin de préserver la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux dans la filière bovine.

La perte des agréments, décidée par le ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), fait suite à une perquisition menée par un juge d'instruction, la semaine dernière, sur le site de Veviba, dans un abattoir, un atelier de découpe et un surgélateur industriel. Les infractions constatées à cette occasion concernent la falsification de renseignements sur la date de congélation de la viande et une non-conformité de plus de 50% des produits contrôlés.

Les chaînes de supermarchés Delhaize et Colruyt ont déjà décidé de retirer la viande incriminée de leurs rayons.